"Coraggio, gente!", verso l'anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana

Tempo di lettura: 4 minuti

Prosegue il percorso di avvicinamento del Comitato don Peppe Diana al 19 marzo, giorno nel quale ricorre il ventinovesimo anniversario dell'uccisione del giovane sacerdote. "Coraggio, gente!" è lo slogan scelto per il fitto calendario di incontri promossi dal Comitato don Peppe Diana, dal coordinamento provinciale Libera Caserta, dall'Agesci, dal Masci, dalla Diocesi di Aversa, dal Comune di Casal di Principe. Dopo la mostra d'arte con più di 20 artisti sul femminicidio, è la volta di un reading di lettura sulle donne che resistono alla camorra che si terrà a Casapesenna l'8 marzo prossimo, giornata della donna, nel bene confiscato e oggi sede di un caffè letterario gestito dalla coop. Meditactio. Proseguono intanto in tutte le scuole della provincia di Caserta gli ...

