Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Convocati Bologna, le scelte di Thiago Motta per il Torino - marinabeccuti : Bologna, i convocati contro il Torino - Torinogranatait : Bologna, i convocati contro il Torino - infoitsport : Convocati Bologna: riecco Arnautovic e Zirkzee | Serie A - sportli26181512 : Convocati Bologna: riecco Arnautovic e Zirkzee: Di seguito la lista dei convocati di Thiago Motta per la gara del B… -

La lista deidelper la sfida di domani sera contro il Torino: le scelte del tecnico dei rossoblu Ilha reso nota la lista deiper la sfida di domani sera contro il Torino: di ...Commenta per primo Di seguito la lista deidi Thiago Motta per la gara delcontro il Torino: Portieri : Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori : Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa,...I ...

Domani Torino-Bologna, i convocati di Thiago Motta: tornano in gruppo Arnautovic e Zirkzee TUTTO mercato WEB

Hellas Verona: 0 - 0 Le due squadre rientrano negli spogliatoio sullo 0-0. Primo tempo che registra poche occasioni importanti. Il Verona si rende pericolosa solo in qualche circostanza con Lazovic e ...(Calcio In Pillole) In vista del match di San Siro in programma domani alle 18:00, il tecnico dei salentini Marco Baroni ha diramato l’elenco dei convocati ... deludente gara di domenica scorsa contro ...