Confindustria, il ruolo del Sannio al centro dell’assemblea di Benevento (Di domenica 5 marzo 2023) Connessioni, Fiumi, Energie Rinnovabili, Turismo e Agrifood: sono i quattro asset strategici di sviluppo sui quali gli industriali sanniti, guidati dal presidente Oreste Vigorito, chiameranno le istituzioni a confronto nel corso dell’assemblea in programma il 7 marzo prossimo a partire dalle ore alle 10.00 presso il Teatro Comunale di Benevento. Un confronto che parte dalla consapevolezza che la crescita e lo sviluppo della Campania passa anche attraverso il Sannio, a patto che siano superati alcuni divari storici e che si valorizzino alcune vocazioni tipiche. “A causa delle scelte strategiche dell’ultimo secolo – dichiara Vigorito – il Sannio è oggi tagliato fuori da tutte le reti stradali e ferroviarie. Rompere l’isolamento vuol dire sbloccare i lavori della Telese-Caianello, realizzare l’Autostrada ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 marzo 2023) Connessioni, Fiumi, Energie Rinnovabili, Turismo e Agrifood: sono i quattro asset strategici di sviluppo sui quali gli industriali sanniti, guidati dal presidente Oreste Vigorito, chiameranno le istituzioni a confronto nel corsoin programma il 7 marzo prossimo a partire dalle ore alle 10.00 presso il Teatro Comunale di. Un confronto che parte dalla consapevolezza che la crescita e lo sviluppo della Campania passa anche attraverso il, a patto che siano superati alcuni divari storici e che si valorizzino alcune vocazioni tipiche. “A causa delle scelte strategiche dell’ultimo secolo – dichiara Vigorito – ilè oggi tagliato fuori da tutte le reti stradali e ferroviarie. Rompere l’isolamento vuol dire sbloccare i lavori della Telese-Caianello, realizzare l’Autostrada ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fedesettetre : @barbarajerkov @Moonlightshad1 Purtroppo non solo abbiamo la memoria corta ma anche un'informazione che più embedde… - CertiGiorni : @n3m0scrapbook @hymage Cosa ti stupisce nel fatto che un ex assistente del presidente di Confindustria abbia un ruo… - stefanpan1 : RT @notadonato: Prima giornata della missione @gibariebat a #Bruxelles con visita alla sede di @ConfindustriaEU per approfondire con il Dir… - BorsaniMatteo : RT @notadonato: Prima giornata della missione @gibariebat a #Bruxelles con visita alla sede di @ConfindustriaEU per approfondire con il Dir… - wwwmantovatv : Fragilità sociali ed eccedenze: la rete degli empori Mantova, 25/02/2023 - dur: 4:36 Presso l'aula magna di Confind… -