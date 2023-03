Concorso per coadiutori Conservatorio di Lucca, è sufficiente la scuola dell’obbligo. Il bando (Di domenica 5 marzo 2023) Concorso per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per la copertura di quattro posti di coadiutore, area prima, a tempo indeterminato o determinato e/o supplenze, all'Istituto musicale Luigi Boccherini di Lucca. La scadenza delle domande è fissata alle ore 12 del 20 marzo 2023. Le domande possono essere inviate tramite PEC o consegnate a mano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 marzo 2023)per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per la copertura di quattro posti di coadiutore, area prima, a tempo indeterminato o determinato e/o supplenze, all'Istituto musicale Luigi Boccherini di. La scadenza delle domande è fissata alle ore 12 del 20 marzo 2023. Le domande possono essere inviate tramite PEC o consegnate a mano. L'articolo .

