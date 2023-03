Concorsi DSGA | attesi due bandi | uno riservato ai facenti funzione con prova scritta | l’altro ordinario scritto+orale Per entrambi è necessaria la laurea

(Di domenica 5 marzo 2023) Sono due iper le due procedure concorsuali per, direttori dei servizi generali e amministrativi. Un concorso èe il regolamento è noto da ottobre con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. L'altro èaied è atteso nel 2023 come previsto dal decreto Milleproroghe, legge n. 14 del 24 febbraio 2023. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Concorsi DSGA, attesi due bandi: uno riservato ai facenti funzione (con una prova scritta), l’altro ordinario (scri… -

leggi anche Scuola, in arrivo 70mila nuove assunzioni: come cambiano iper gli insegnanti ... Ricordiamo che già è previsto il dimensionamento scolastico con una riduzione di presidi e. I ...... lasciando alla conduzione e realizzazione concreta delle azioni da mettere in atto. ... certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione aicome il corso di ...... contributi di 3900 euro per studenti superiori: domande dal 7 al 27 marzo 7 marzo -...di servizio 15 marzo - Termine ultimo per la predisposizione del conto consuntivo 2022 da parte del; ...

Concorso DSGA facenti funzione con laurea, si svolgerà nel 2023: attesi 2.000 partecipanti. Prove, bando, graduatorie: cosa c’è da sapere Orizzonte Scuola

Nuovi casi di avvelenamento di studentesse si sono verificati in Iran in 16 scuole: a Teheran, Ardabil, Kermanshah e Parand. Lo riporta La Presse basandosi sulle notizie di giornali iraniani. Ali Mah ...L'annoso problema dei facenti funzione sembra giungere a una soluzione con il concorso riservato in arrivo nel 2023, così come previsto ...