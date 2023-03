“Con me niente Terza Guerra Mondiale”. La promessa di Trump per raggiungere la Casa Bianca | GUARDA (Di domenica 5 marzo 2023) Donald Trump è ufficialmente candidato per le elezioni del 2024. Nel discorso di chiusura della convention repubblicana alle porte di Washington, l'ex numero uno statunitense ha attaccato l'attuale presidente americano. "Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato. Assisteremo a questa battaglia fino alla vittoria finale”, dice il tycoon che - in caso di rielezione - assicura: "Metterò fine al conflitto in Ucraina in un giorno, sono l'unico che può evitare la Terra Guerra Mondiale". E ancora la promessa del blocco a tutto l'import dalla Cina e altri centinaia di chilometri di muro anti-migranti. Poi tira dritto sull'inchiesta per l'assalto di Capitol Hill: anche se incriminato in una qualsiasi delle indagini federali e statali che deve affrontare, ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Donaldè ufficialmente candidato per le elezioni del 2024. Nel discorso di chiusura della convention repubblicana alle porte di Washington, l'ex numero uno statunitense ha attaccato l'attuale presidente americano. "Cacceremo Joe Biden dalla, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato. Assisteremo a questa battaglia fino alla vittoria finale”, dice il tycoon che - in caso di rielezione - assicura: "Metterò fine al conflitto in Ucraina in un giorno, sono l'unico che può evitare la Terra". E ancora ladel blocco a tutto l'import dalla Cina e altri centinaia di chilometri di muro anti-migranti. Poi tira dritto sull'inchiesta per l'assalto di Capitol Hill: anche se incriminato in una qualsiasi delle indagini federali e statali che deve affrontare, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dieci minuti di fuoco dopo aver subìto il gol dello 0-1 (rigore di #Gonzalez dopo l’ennesima follia stagionale di… - SimoPillon : ??Coetanei della generazione #X ve lo ricordate il #Si della Piaggio? Ne ho trovato uno e per pochi soldi l'ho porta… - THEVOICE_ITALY : Antonella: Non pensare a niente, canta e basta con il CUORE! ?? #TheVoiceKidsIt - boointhegarden : Io penso che il kpop come ormai siamo abituati a viverlo in realtà non c'entri niente con i BTS. Se fosse così non… - fdl_78 : @FabRavezzani Adli è stato comprato nel 2021 e lasciato in prestito,non centra niente con la campagna acquisti del 2022!!! -