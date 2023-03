Con chi è sposato Alessandro Siani? La misteriosa moglie dell’attore (Di domenica 5 marzo 2023) Questo pomeriggio Alessandro Siani (in realtà il suo cognome è Esposito, ma ha scelto quello del suo concittadino vittima di camorra) sarà ospite di Mara Venier a “Domenica In”: parlerà del suo tour teatrale “Extra Libertà – Live Tour” (ieri e l’altroieri è andato in scena a Roma). Qualche settimana fa è anche uscito al cinema con il film “Tramite amicizia” (presentato pure al Festival di Sanremo). Nel privato, l’apprezzatissimo attore e cabarettista (e tanto altro!) partenopeo è sposato (qualche anno fa era stato paparazzato con Diletta Leotta, ma solo perché i due lavoravano insieme al cinepanettone “Chi ha incastrato Babbo Natale?” con la regia dello stesso Siani, dove c’erano anche Christian De Sica e Angela Finocchiaro, e tra l’altro hanno condotto un’edizione di “Striscia la Notizia”). Volete sapere chi è sua ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 marzo 2023) Questo pomeriggio(in realtà il suo cognome è Esposito, ma ha scelto quello del suo concittadino vittima di camorra) sarà ospite di Mara Venier a “Domenica In”: parlerà del suo tour teatrale “Extra Libertà – Live Tour” (ieri e l’altroieri è andato in scena a Roma). Qualche settimana fa è anche uscito al cinema con il film “Tramite amicizia” (presentato pure al Festival di Sanremo). Nel privato, l’apprezzatissimo attore e cabarettista (e tanto altro!) partenopeo è(qualche anno fa era stato paparazzato con Diletta Leotta, ma solo perché i due lavoravano insieme al cinepanettone “Chi ha incastrato Babbo Natale?” con la regia dello stesso, dove c’erano anche Christian De Sica e Angela Finocchiaro, e tra l’altro hanno condotto un’edizione di “Striscia la Notizia”). Volete sapere chi è sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : ++ Il ministro degli Interni #Libia al Trabelsi fermato all'aeroporto di Parigi con una ingente somma di denaro ++… - ZZiliani : E c’era chi diceva: “L’Italia è il Paese che amo” Come fare vergognare una nazione intera con la più totale e disar… - SusannaCeccardi : Pieno sostegno e vicinanza al Ministro Piantedosi. Contro chi specula sui morti in mare per attaccarlo e’ bene rico… - ABarzacchini : RT @OrtigiaP: @borghi_claudio INFATTI...non ci si deve indignare per quello ma per la cure... CHI HA CURATO HA SALVATO.... le colpe del… - unamisandrica : @Y0URIVYGR0WSS Ancora con questa storia. Uso termini misogini verso chi se lo merita, quando mi arrabbio. -