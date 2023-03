Como – Modena 1-0 (Di domenica 5 marzo 2023) La prima occasione è per il Como dopo due minuti, Da Cunha riceve da Pierozzi che mette in mezzo, la difesa devia ma sempre in mezzo all’area Cutrone ci prova di rovesciata, Gagno para in due tempi prima che Gabrielloni possa arrivare sulla palla.Il Como prova a spingere dai quinti e le azioni più pericolose nei primi 10 minuti passano per i piedi di Pierozzi e Ioannou, che sono bravi ad eludere il pressing alto degli ospiti.All’8? minuto Da Cunha riceve di petto da Cutrone in posizione di pivot al limite dell’area e ci prova con una rasoiata che viene fermata ancora da Gagno.Il Modena prova a rispondere con Tremolada che dall’interno dell’area tira al volo trovando la strepitosa risposta di Gomis.Il Como ha una clamorosa occasione al 17’ con Gabrielloni che di testa colpisce il palo con Gagno battuto. I lariani ... Leggi su seriea24 (Di domenica 5 marzo 2023) La prima occasione è per ildopo due minuti, Da Cunha riceve da Pierozzi che mette in mezzo, la difesa devia ma sempre in mezzo all’area Cutrone ci prova di rovesciata, Gagno para in due tempi prima che Gabrielloni possa arrivare sulla palla.Ilprova a spingere dai quinti e le azioni più pericolose nei primi 10 minuti passano per i piedi di Pierozzi e Ioannou, che sono bravi ad eludere il pressing alto degli ospiti.All’8? minuto Da Cunha riceve di petto da Cutrone in posizione di pivot al limite dell’area e ci prova con una rasoiata che viene fermata ancora da Gagno.Ilprova a rispondere con Tremolada che dall’interno dell’area tira al volo trovando la strepitosa risposta di Gomis.Ilha una clamorosa occasione al 17’ con Gabrielloni che di testa colpisce il palo con Gagno battuto. I lariani ...

Modena ko a Como, terza sconfitta di fila: ora è crisi Modena sconfitto di misura per 1 a 0 a Como: i lariani condannano i gialli alla terza sconfitta consecutiva in otto giorni. Tesser sceglie il solito 4 - 3 - 2 - 1 e conferma le indicazioni della ... Frosinone e Bari vincono ancora. Ok Sudtirol, pareggia il Benevento Una rete di Cerri al 51' stende il Modena: al Sinigaglia vince il Como, che sale a 35. Succede tutto nel primo tempo tra Ternana e Benevento: Mantovani e Coulibaly si oppongono alle reti di Acampora ... Il Calcio Como batte il Modena Il Calcio Como batte il Modena. Il Calcio Como batte il Modena Importante vittoria del Calcio Como in casa contro il Modena. La squadra allenata da Longo è riuscita a battere i "canarini" per uno a zero grazie ... Como-Modena 1-0, super Cerri trascina i lariani alla vittoria Como, 5 marzo 2023 – Meritata vittoria del Como, sul Modena, grazie a un gran gol di Cerri di testa in tuffo. I lariani raggiungono proprio il Modena in classifica e ora possono anche dare uno sguardo ... Il Como batte il Modena 1 a 0, tafferugli tra tifosi prima del match al 78esimo da calcio di punizione nasce un assist per Bonfanti che non riesce a deviare davanti a Gomis Nel finale il massimo sforzo del Modena e ancora chance per Bonfanti: stavolta la conclusione ...