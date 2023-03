"Come sta ora Scardina". La rivelazione dell'amico Gilles Rocca in tv (Di domenica 5 marzo 2023) "Sempre stabile ma ogni giorno ci sono miglioramenti" aveva raccontato solo due giorni fa Alessandro Cerchi, manager di Daniele Scardina, il pugile ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Humanitas di Milano da martedì sera, dopo aver accusato un malore seguito all'allenamento. Oggi, domenica 5 marzo, è l'amico Gilles Rocca - ospite di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera su Rai1 - a dare un aggiornamento sulle condizioni di salute del pugile operato d'urgenza alla testa: “Daniele ha iniziato a respirare da solo. Io vado sempre cauto nel dire le cose, fino all'ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele vincerà anche questa sfida perché è un campione. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile”. Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) "Sempre stabile ma ogni giorno ci sono miglioramenti" aveva raccontato solo due giorni fa Alessandro Cerchi, manager di Daniele, il pugile ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Humanitas di Milano da martedì sera, dopo aver accusato un malore seguito all'allenamento. Oggi, domenica 5 marzo, è l'- ospite di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera su Rai1 - a dare un aggiornamento sulle condizioni di salute del pugile operato d'urgenza alla testa: “Daniele ha iniziato a respirare da solo. Io vado sempre cauto nel dire le cose, fino all'ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele vincerà anche questa sfida perché è un campione. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile”.

