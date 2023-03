Come si allena un pilota di Formula 1 (Di domenica 5 marzo 2023) Piloti sì, ma non solo, perché i campioni della Formula 1 sono anche dei grandi atleti. Non hanno fisici appariscenti, nelle tute e con un casco in testa non possono mostrare muscoli scolpiti, eppure la preparazione fisica cui si sottopongono i vari Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton e Carlos Sainz è dura e attentamente studiata. Lo sforzo in macchina, infatti, è pesantissimo, al termine di una corsa un pilota può arrivare a perdere anche 3 chili di peso ed è quindi necessario allenare e potenziare una muscolatura sollecitata di continuo da accelerazioni, decelerazioni e spinte laterali. Cuore e muscoli Il periodo dell'anno durante il quale i piloti lavorano di più è quello che intercorre tra la fine di una stagione e l'inizio di quella successiva, circa tre mesi (dicembre, gennaio e febbraio) durante i quali, non potendo ... Leggi su gqitalia (Di domenica 5 marzo 2023) Piloti sì, ma non solo, perché i campioni della1 sono anche dei grandi atleti. Non hanno fisici appariscenti, nelle tute e con un casco in testa non possono mostrare muscoli scolpiti, eppure la preparazione fisica cui si sottopongono i vari Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton e Carlos Sainz è dura e attentamente studiata. Lo sforzo in macchina, infatti, è pesantissimo, al termine di una corsa unpuò arrivare a perdere anche 3 chili di peso ed è quindi necessariore e potenziare una muscolatura sollecitata di continuo da accelerazioni, decelerazioni e spinte laterali. Cuore e muscoli Il periodo dell'anno durante il quale i piloti lavorano di più è quello che intercorre tra la fine di una stagione e l'inizio di quella successiva, circa tre mesi (dicembre, gennaio e febbraio) durante i quali, non potendo ...

