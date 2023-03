Come finisce Resta con me su Rai 1? Trama ultima puntata (Di domenica 5 marzo 2023) Ultimo appuntamento con la fiction con Francesco Arca Resta con me su Rai 1. Domenica prossima, 12 marzo 2023, andrà in onda l’ultima puntata della serie: ma Come finirà questo primo capitolo? Cerchiamo di saperne di più dando uno sguardo a tutte le anticipazioni. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono visibili in replica in streaming su Rai Play. Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Francesco Arca e Laura Adriani La serie ci ha portato dentro le vicende di Alessandro Scudieri, brillante Vicequestore in forza alla Squadra Mobile di Napoli, interpretato da Francesco Arca. Con lui Laura Adriani nel ruolo di Paola, moglie del Poliziotto. Adesso è tempo però di capire Come finirà la serie e Come sarà questo attesissimo finale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) Ultimo appuntamento con la fiction con Francesco Arcacon me su Rai 1. Domenica prossima, 12 marzo 2023, andrà in onda l’della serie: mafinirà questo primo capitolo? Cerchiamo di saperne di più dando uno sguardo a tutte le anticipazioni. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono visibili in replica in streaming su Rai Play. Cosa è successo nell’della fiction con Francesco Arca e Laura Adriani La serie ci ha portato dentro le vicende di Alessandro Scudieri, brillante Vicequestore in forza alla Squadra Mobile di Napoli, interpretato da Francesco Arca. Con lui Laura Adriani nel ruolo di Paola, moglie del Poliziotto. Adesso è tempo però di capirefinirà la serie esarà questo attesissimo finale di ...

