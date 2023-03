Colpaccio ad Abu Dhabi | retroscena | cos' ha strappato la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) Salutata l'India con il successo delle relazioni riattivate, con gli accordi strategici e le commesse su difesa ed energia, con l'ingresso dell'Italia nella Indo-Pacific Oceans Initiative e con il pressing su Narendra Modi affinché contribuisca a spostare l'asse dei neutrali sulle ragioni di Kiev, per Giorgiaè iniziata ieri la seconda parte della missione orientale: chiudere il cerchio delle intese ritrovate negli Emirati Arabi Uniti. Anche qui per il premier c'è tanto da “sistemare” dal punto di vista diplomatico, tanto terreno – «l'area del Golfo» – su cui il Belpaese vuole tornare a recitare un ruolo e diverse intese da stringere sul «settore energetico e ambientale», come ha anticipato Palazzo Chigi. Ricco il programma della due giorni, fitto fin dall'arrivo all'aeroporto. Qui infatti è avvenuto il primo incontro di giornata per Giorgia ...