Colombia | il governo vuole trasferire gli ippopotami di Pablo Escobar

(Di domenica 5 marzo 2023)continua a far parlare di sè. A distanza di 30 anni dalla morte del narcotrafficante insi sta discutendo del futuro degli animali che il pericoloso criminale aveva importato nella sua enorme tenuta chiamata Hacienda Napoles nel dipartimento di Antioquia. Glieredità diinfatti sarebbero un pericolo per la biodiversità della, per questo ilsta pensando al loro trasferimento. Ad oggi si calcola che, a partire dai quattro esemplari iniziali di(un maschio e tre femmine) che vivevano nei pressi della Hacienda Napoles, siano presenti ora sul territoriono tra i 130 e 160 pachidermi. All’interno della sua immensa tenuta, che si estendeva per 3.000 ettari, ...