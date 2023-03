Colombia | il governo sfratta gli ' ippopotami di Escobar'

(Di domenica 5 marzo 2023) Ilnogli 'di', almeno una buona parte di loro, nel tentativo di controllarne la popolazione in costante crescita nonostante una campagna di sterilizzazione ...

Secondo ilcolombiano, oggi tra 130 e 160 'ippopotami di Escobar' vivono nella zona, ben oltre i confini dell'ex ranch di Escobar. Gli ippopotami originari facevano parte di una collezione di ...Il futuro deli " ippopotami di Escobar " è sempre più incerto. Ilcolombiano ha infatti sfrattato una parte di loro nel tentativo di controllarne la ... importati illegalmente inda ...Per questo motivo ilsta pensando al trasferimento degli animali in India e Messico

Colombia, il governo vuole trasferire gli ippopotami di Pablo Escobar Sky Tg24

Pablo Escobar continua a far parlare di sè. A distanza di 30 anni dalla morte del narcotrafficante in Colombia si sta discutendo del futuro degli animali che il pericoloso criminale aveva importato ne ...Il governo colombiano sfratta gli 'ippopotami di Escobar', almeno una buona parte di loro, nel tentativo di controllarne la popolazione in costante crescita nonostante una campagna di sterilizzazione ...