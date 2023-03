(Di domenica 5 marzo 2023) Lo sfogo dicontinua a tenere banco. Nei giorni scorsi, l'imprenditrice Clio Zammatteo (40 anni), conosciuta come, via ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SinkyBetter : #Clio #cliomakeup che poi piu' che influencer era ed è una youtuber. Lei ha creato tutto dal nulla veramente e le a… - Ventura_Stefano : RT @Agenzia_Ansa: Duro sfogo sui social dell'imprenditrice Clio Zammatteo, superconosciuta come ClioMakeUp, che parla di quanto è cambiato… - infoitcultura : Lo sfogo di ClioMakeUp su quanto è stressante fare l’influencer: «Il mondo del beauty ora fa paura» - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: Duro sfogo sui social dell'imprenditrice Clio Zammatteo, superconosciuta come ClioMakeUp, che parla di quanto è cambiato… - ecocomunicatori : RT @Agenzia_Ansa: Duro sfogo sui social dell'imprenditrice Clio Zammatteo, superconosciuta come ClioMakeUp, che parla di quanto è cambiato… -

Lo sfogo dicontinua a tenere banco. Nei giorni scorsi, l'imprenditrice Clio Zammatteo (40 anni), conosciuta come, via ...I motivi per cui ci si sveglia di notte, magari sempre alla stessa, sono molteplici. I rimedi sono diversi e tutti ugualmente utili. È bene evitare cattive abitudini prima di addormentarsi, così ...... e orchiazzato col caffè all'altezza della pancia). Nessuno tranne mia figlia, che mica si ...bisogno del magic touch di Diego dalla Palma o della knowledge di Clio Zammatteo (aka). Così ...

Duro sfogo di ClioMakeUp, ora il mondo del beauty web è tossico ... Agenzia ANSA

Giulia Salemi scende in campo in difesa di ClioMakeup dopo lo sfogo della make up artist sui social. Ecco le sue parole. Sta facendo parecchio discutere lo sfogo di ClioMakeup su social network dove r ...Nota per la sua attività nel mondo dei cosmetici, ClioMakeUp ha svelato un lato inedito di sé, crollando davanti ai follower: cosa è successo.