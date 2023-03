Claudio Baglioni, chi è l’ex moglie Paola Massari: “Non doveva finire così” (Di domenica 5 marzo 2023) Claudio Baglioni è stato sposato molti anni con la prima e ex moglie Paola Massari, la donna è anche la mamma del suo unico figlio Giovanni. Paola Massari è stata anche la musa ispiratrice per molti brani. D’amore scritti da Claudio Baglioni. Infatti la ragazza cantata da Claudio Baglioni di Questo piccolo grande amore era proprio Paola Massari. Claudio Baglioni e Paola Massari, una coppia che ha fatto sognare tutta Italia negli anni 70, quando erano giovani e innamorati. I due, dal cui amore è nato il loro unico figlio Giovanni, sono stati insieme fino al 2008: da quel momento sono cambiate molte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 marzo 2023)è stato sposato molti anni con la prima e ex, la donna è anche la mamma del suo unico figlio Giovanni.è stata anche la musa ispiratrice per molti brani. D’amore scritti da. Infatti la ragazza cantata dadi Questo piccolo grande amore era proprio, una coppia che ha fatto sognare tutta Italia negli anni 70, quando erano giovani e innamorati. I due, dal cui amore è nato il loro unico figlio Giovanni, sono stati insieme fino al 2008: da quel momento sono cambiate molte ...

