Classifica Mondiale F1 2023: la graduatoria dei piloti (Di domenica 5 marzo 2023) Classifica Mondiale piloti F1 2023 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 0 2 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 0 3 Charles Leclerc FERRARI 0 4 Carlos Sainz FERRARI 0 5 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0 6 George Russell MERCEDES 0 7 Lewis Hamilton MERCEDES 0 8 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0 9 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 0 10 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 0 11 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 0 12 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 0 13 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 0 14 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 0 15 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 0 16 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 0 17 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 0 18 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 0 19 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 0 20 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 0

