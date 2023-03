Classifica FIMI: Cenere di Lazza ancora in testa, va forte Mare Fuori. Negli album guida Ultimo, Francesca Michielin non va oltre la 14esima posizione, Giorgia è trentesima (Di domenica 5 marzo 2023) Francesca Michielini (Us, foto di Alessandro Treves) Nessuna novità ai vertici della della Classifica FIMI relativa alla settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2023. Cenere di Lazza è infatti ancora in testa nei singoli, mentre Alba di Ultimo conferma il primato Negli album. Tra le new entry in Classifica Cani Sciolti, l’Ultimo lavoro discografico di Francesca Michielin. Ecco tutte le posizioni. Classifica FIMI – I singoli oltre a Cenere di Lazza, il podio dei singoli è rimasto intatto rispetto alla scorsa settimana: al secondo posto c’è, infatti, Mr ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 5 marzo 2023)i (Us, foto di Alessandro Treves) Nessuna novità ai vertici della dellarelativa alla settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2023.diè infattiinnei singoli, mentre Alba diconferma il primato. Tra le new entry inCani Sciolti, l’lavoro discografico di. Ecco tutte le posizioni.– I singolidi, il podio dei singoli è rimasto intatto rispetto alla scorsa settimana: al secondo posto c’è, infatti, Mr ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : “Alba” di #Ultimo rimane stabile alla #1 nella classifica FIMI degli album più venduti per la seconda settimana con… - IlContiAndrea : #Alba di #Ultimo è al primo posto della classifica album della @FIMI_IT #Sanremo2023 - imtvdforever : RT @itssusanne_: “Ultimo sta floppando” sono quasi più di due settimane che nella classifica FIMI è primo con l’album. Ok fra. - alittletwisted8 : RT @itssusanne_: “Ultimo sta floppando” sono quasi più di due settimane che nella classifica FIMI è primo con l’album. Ok fra. - lacasadiunpoet4 : RT @itssusanne_: “Ultimo sta floppando” sono quasi più di due settimane che nella classifica FIMI è primo con l’album. Ok fra. -