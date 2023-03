Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023: Elena Curtoni in testa nel super-G (Di domenica 5 marzo 2023) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2022-2023 SCI alpino femminile 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1828 2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 1007 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 9754. Federica Brignone (Italia) 859 5. Sofia Goggia (Italia) 8006. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 7727. Wendy Holdener (Svizzera) 6938. Marta Bassino (Italia) 6539. Elena Curtoni (Italia) 640 10. Sara Hector (Svezia) 506 Classifica GIGANTE Coppa DEL Mondo 2022-2023 SCI alpino femminile 1. Mikaela Shiffrin (USA) 600 2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 4823. Marta Bassino (Italia) 451 4. Petra Vlhova (Slovacchia) 4365. Federica Brignone (Italia) ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)GENERALEDELSCI1. Mikaela Shiffrin (USA) 1828 2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 1007 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 9754. Federica Brignone (Italia) 859 5. Sofia Goggia (Italia) 8006. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 7727. Wendy Holdener (Svizzera) 6938. Marta Bassino (Italia) 6539.(Italia) 640 10. Sara Hector (Svezia) 506GIGANTEDELSCI1. Mikaela Shiffrin (USA) 600 2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 4823. Marta Bassino (Italia) 451 4. Petra Vlhova (Slovacchia) 4365. Federica Brignone (Italia) ...

