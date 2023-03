Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023: Odermatt a +386 su Kilde (Di domenica 5 marzo 2023) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2022-2023 1 Odermatt Marco SUI 1626 2 Kilde Aleksander Aamodt NOR 1240 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 874 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 853 5 MEILLARD Loic SUI 771 6 BRAATHEN Lucas NOR 747 7 SCHWARZ Marco AUT 634 8 PINTURAULT Alexis FRA 617 9 FELLER Manuel AUT 494 10 CRAWFORD James CAN 442 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 1 Kilde Aleksander Aamodt NOR 720 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 514 3 Odermatt Marco SUI 446 4 CLAREY Johan FRA 321 5 CRAWFORD James CAN 3066 CASSE Mattia ITA 248 7 HINTERMANN Niels SUI 2418 SCHIEDER Florian ITA 193 9 HEMETSBERGER Daniel AUT 189 10 MAYER Matthias AUT 182 Classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)GENERALEDELSCIMarco SUI 1626 2Aleksander Aamodt NOR 1240 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 874 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 853 5 MEILLARD Loic SUI 771 6 BRAATHEN Lucas NOR 747 7 SCHWARZ Marco AUT 634 8 PINTURAULT Alexis FRA 617 9 FELLER Manuel AUT 494 10 CRAWFORD James CAN 442DELDISCESA 1Aleksander Aamodt NOR 720 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 514 3Marco SUI 446 4 CLAREY Johan FRA 321 5 CRAWFORD James CAN 3066 CASSE Mattia ITA 248 7 HINTERMANN Niels SUI 2418 SCHIEDER Florian ITA 193 9 HEMETSBERGER Daniel AUT 189 10 MAYER Matthias AUT 182...

