Civitas | l’impegno della magistratura e delle scuole di Reggio Calabria nella lotta alle mafie e alla cultura mafiosa

(Di domenica 5 marzo 2023) A, da molti anni, grazie al progetto "" nato da un'idea dell'ex PresidenteCorte d'Appello, Dott. Luciano Garardis, ogni anno, il giorno prima dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, laincontra la società civile per discutere di temi rilevanti socialmente e che poi hanno una ricaduta nel sistema giudiziario. “cerimonia di pre-inaugurazione dell'anno giudiziario, laincontra i rappresentantisocietà civile ed ogni scuola partecipa con una delegazione di studenti chiamati a portare la loro esperienza ed il loro "sentire" su tematiche sociali e penalmente rilevanti” ha commentato l'Avv. Lucia Zavettieri unadirigenti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Civitas: l’impegno della magistratura e delle scuole di Reggio Calabria nella lotta alle mafie e alla cultura mafio… -

Tra i fondatori di BCsicilia,'Associazione a carattere ... Per il suoculturale gli sono stati assegnati i premi 'Quattro ... 'Sikelè','Gaia', '', 'La Campana di Burgio' e 'Paolo Amato -...Tra i fondatori di BCsicilia,'Associazione a carattere ... Per il suoculturale gli sono stati assegnati i premi "Quattro ... "Sikelè","Gaia", "", "La Campana di Burgio" e "Paolo Amato -...Tra i fondatori di BCsicilia,'Associazione a carattere ... Per il suoculturale gli sono stati assegnati i premi "Quattro ... "Sikelè","Gaia", "", "La Campana di Burgio" e "Paolo Amato -...