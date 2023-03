CITOFONARE RAI2: PIPPO BAUDO INTERVIENE A SORPRESA, LA COMMOZIONE DI GUARDÌ (Di domenica 5 marzo 2023) Una bella SORPRESA a CITOFONARE RAI2! PIPPO BAUDO ha voluto salutare in diretta l’amico di una vita Michele GUARDÌ, ospite del talk show di Paola Perego e Simona Ventura. Il celebre e amatissimo conduttore è così tornato in tv, per ora solo in voce. In attesa di rivederlo di persona nella sua Rai, ecco l’intervento telefonico. Oltre al commosso “grazie di cuore, se oggi sono qua lo devo a BAUDO” di GUARDÌ che con PIPPO ha realizzato tanti successi come “Mille lire al mese” e “Papaveri e papere” negli anni ’90. Sempre emozionante risentire il maestro #PIPPOBAUDO da @Simo Ventura e @peregopaola #CITOFONARERAI2pic.twitter.com/sRNrIy1JWV — Andrea Conti (@IlContiAndrea) ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 5 marzo 2023) Una bellaha voluto salutare in diretta l’amico di una vita Michele, ospite del talk show di Paola Perego e Simona Ventura. Il celebre e amatissimo conduttore è così tornato in tv, per ora solo in voce. In attesa di rivederlo di persona nella sua Rai, ecco l’intervento telefonico. Oltre al commosso “grazie di cuore, se oggi sono qua lo devo a” diche conha realizzato tanti successi come “Mille lire al mese” e “Papaveri e papere” negli anni ’90. Sempre emozionante risentire il maestro #da @Simo Ventura e @peregopaola #pic.twitter.com/sRNrIy1JWV — Andrea Conti (@IlContiAndrea) ...

