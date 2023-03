Cina | il report-choc | su cosa siamo schiavi dei comunisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) Vaso di coccio tra Stati Uniti e, l'Europa rischia di venire travolta dalla transizione ecologica accelerata che si è autoimposta. Il pericolo principale è di trovarsi a dipendere dall'estero per le forniture di tutte quei componenti necessari allo sviluppo delle tecnologie verdi, a cominciare dall'auto elettrica. Come evidenzia uno studio della Cassa Depositi e Prestiti, i Paesi Ue non solo importano oltre l'80% delle materie prime “critiche”, ovvero tutti quei metalli e minerali indispensabili alla svolta green, ma rivestono «un ruolo spesso marginale nelle altre fasi» del processo produttivo. «L'industria europea» si legge nel documento «rischia di non riuscire a perseguire una leadership nelle filiere strategiche perla transizione ecologica» e «di compromettere anche la capacità di centrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile». Stando alle stime della ...