Ciclismo, prima tappa Parigi-Nizza oggi in tv: percorso, orari, diretta streaming (Di domenica 5 marzo 2023) La Parigi-Nizza 2023 parte oggi con la prima tappa, lunga 169,5 km con partenza e arrivo a La Verrière. L’edizione numero 81 della “Corsa del Sole” prende il via con una giornata non troppo impegnativa, che sulla carta potrebbe sorridere anche ai velocisti presenti in gruppo. Di seguito tutte le informazioni sul percorso e sugli orari per seguire la corsa in tv. SEGUI LA diretta TESTUALE Parigi-Nizza 2023: IL CALENDARIO COMPLETO TUTTE LE ALTIMETRIE DELLE TAPPE STARTLIST E FAVORITI orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:00, con l’arrivo che è stato programmato tra le 16:45 e le 17:10 in base a quella che sarà la media ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) La2023 partecon la, lunga 169,5 km con partenza e arrivo a La Verrière. L’edizione numero 81 della “Corsa del Sole” prende il via con una giornata non troppo impegnativa, che sulla carta potrebbe sorridere anche ai velocisti presenti in gruppo. Di seguito tutte le informazioni sule sugliper seguire la corsa in tv. SEGUI LATESTUALE2023: IL CALENDARIO COMPLETO TUTTE LE ALTIMETRIE DELLE TAPPE STARTLIST E FAVORITI, TV E– I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:00, con l’arrivo che è stato programmato tra le 16:45 e le 17:10 in base a quella che sarà la media ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioCinotti : Non so mai come ringraziare Marco Pastonesi per avermi trasmesso la passione per il Ciclismo. Avere un amico come l… - OggiSportNotiz2 : Tom Pidcock della Ineos Grenadiers vince da dominatore la prima classica di Primavera, Le Strade Bianche. Dopo Van… - sportface2016 : #Ciclismo Le pagelle della #StradeBianche 2023, applausi a scena aperta per un #Pidcock formato extra-lusso.… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Ciclismo Attimi di spavento durante la #StradeBianche per la presenza di un cavallo sul tracciato,… - DanieleSportapp : Sul traguatdo della #StradeBianche2023 in Piazza del Campo pronto per vivere le emozioni del gran finale nella prim… -