Ciclismo, Parigi-Nizza 2023 prima tappa: vince Merlier in volata, Trentin 26esimo (Di domenica 5 marzo 2023) Ecco l’ordine di arrivo della prima tappa della Parigi-Nizza 2023, gara mozzafiato e ricca di spettacolo. C’è stata subito la fuga di Ourselin e Gregaard, i quali hanno però terminato la gara in maniera non esattamente perfetto, venendo rimontati dal gruppo e chiudendo in fondo alla gradatoria. Il gap tra i due e il gruppo si è colmato del tutto a 30 km dal traguardo e poi è iniziata una fase davvero divertente, in cui più volte ci sono stati ribaltamenti in testa alla classifica. Alla fine, a classificarsi primo è stato Tim Merlier, che ha preceduto Sam Bennett e Mads Pedersen. Tra gli italiani, sono arrivati posizionamenti di rilievo per Matteo Trentin (26esimo) e per Edoardo Affini (61esimo). Parigi-Nizza ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Ecco l’ordine di arrivo delladella, gara mozzafiato e ricca di spettacolo. C’è stata subito la fuga di Ourselin e Gregaard, i quali hanno però terminato la gara in maniera non esattamente perfetto, venendo rimontati dal gruppo e chiudendo in fondo alla gradatoria. Il gap tra i due e il gruppo si è colmato del tutto a 30 km dal traguardo e poi è iniziata una fase davvero divertente, in cui più volte ci sono stati ribaltamenti in testa alla classifica. Alla fine, a classificarsi primo è stato Tim, che ha preceduto Sam Bennett e Mads Pedersen. Tra gli italiani, sono arrivati posizionamenti di rilievo per Matteo) e per Edoardo Affini (61esimo)....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : ?????Tim Merlier si aggiudica in volata la prima tappa della Parigi-Nizza #RSISport - Gazzetta_it : #Ciclismo Parigi-Nizza: via alla sfida #Pogacar-#Vingegaard. L’antipasto del Tour 2023 - Leonardo44447 : RT @Nicola89144151: Listini Rai: quali saranno le Classiche che andranno in onda su Rai 2? 04/03 Strade Bianche 18/03 Milano Sanremo 02/04… - Nicola89144151 : Listini Rai: quali saranno le Classiche che andranno in onda su Rai 2? 04/03 Strade Bianche 18/03 Milano Sanremo 0… - cyclingoo : ?? Team DSM, annunciate le selezioni per Strade Bianche, Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico / By @spaziociclismo… -