CIAO MASCHIO: UN TALK SHOW DIVERSO DAGLI ALTRI, NUNZIA DE GIROLAMO PERFETTA (Di domenica 5 marzo 2023) La seconda serata, purtroppo, è diventata una fascia quasi anacronistica. Infatti, nell'immaginario collettivo, ha perso quell'importanza che era data tempo fa. Consideriamo anche un fatto che affligge tutta la televisione: ossia una partenza piuttosto tarda dei prime time. Su Canale 5 addirittura si sfiorano le dieci di sera. Tutto ciò fa sì, unito alla durata eccessiva dei programmi, che la seconda serata in concreto non esista più. Gli SHOW anche in Rai, non finiscono prima di mezzanotte e spesso si arriva in un attimo alla mezzanotte e mezza. Quella che, un tempo, era la terza serata ora è la seconda. A Mediaset dar luce a programmi di seconda serata — l'unica vera eccezione era Costanzo ora scomparso — è solo un ricordo. In effetti, commercialmente parlando, la convenienza nel puntare su unico programma fino alle due di notte non ha eguali; oltretutto con ...

