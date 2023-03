"Ci mette alla sberleffa". Inchiesta Covid, Bassetti si scaglia contro Crisanti (Di domenica 5 marzo 2023) "C'è l'Italia messa alla sberleffa, sembra che abbiamo fatto un grandissimo casino nella gestione del Covid e invece io ne vado profondamente orgoglioso di quello che il nostro Paese ha fatto dal punto di vista medico, sanitario". Matteo Bassetti contro Andrea Crisanti sull'Inchiesta che ha acceso un faro sulla prima fase della pandemia di Covid. Il direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino è in collegamento con Lucia Annuziata a "Mezz'ora in più" su Rai 3, nella puntata di oggi 5 marzo, si scaglia contro la maxi-perizia affidata dai magistrati che indagano al professor Andrea Crisanti, oggi senatore del Partito democratico. "In quel momento le scelte le facevamo al ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) "C'è l'Italia messa, sembra che abbiamo fatto un grandissimo casino nella gestione dele invece io ne vado profondamente orgoglioso di quello che il nostro Paese ha fatto dal punto di vista medico, sanitario". MatteoAndreasull'che ha acceso un faro sulla prima fase della pandemia di. Il direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino è in collegamento con Lucia Annuziata a "Mezz'ora in più" su Rai 3, nella puntata di oggi 5 marzo, sila maxi-perizia affidata dai magistrati che indagano al professor Andrea, oggi senatore del Partito democratico. "In quel momento le scelte le facevamo al ...

