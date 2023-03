Christopher Nkunku, infortunio alla coscia sinistra: esclusione dalla nazionale francese? (Di domenica 5 marzo 2023) Scoppia il disastro per la nazionale francese di calcio: Christopher Nkunku, che già ha mancato la Coppa del Mondo a causa di un grave infortunio al legamento esterno del ginocchio sinistro, potrebbe saltare il prossimo raduno previsto per marzo. Il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il campo durante la partita di venerdì scorso, nella sconfitta del suo club, il RB Lipsia, contro il Borussia Dortmund. La causa? Una «leggera lesione muscolare alla coscia sinistra», come reso noto dal club stesso. La sua assenza, prevista per circa due settimane, rappresenterebbe un grande problema per il commissario tecnico Didier Deschamps, che dovrà annunciare la prossima lista il 16 marzo. I Bleus dovranno infatti affrontare i Paesi Bassi il 24 marzo al ... Leggi su justcalcio (Di domenica 5 marzo 2023) Scoppia il disastro per ladi calcio:, che già ha mancato la Coppa del Mondo a causa di un graveal legamento esterno del ginocchio sinistro, potrebbe saltare il prossimo raduno previsto per marzo. Il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il campo durante la partita di venerdì scorso, nella sconfitta del suo club, il RB Lipsia, contro il Borussia Dortmund. La causa? Una «leggera lesione muscolare», come reso noto dal club stesso. La sua assenza, prevista per circa due settimane, rappresenterebbe un grande problema per il commissario tecnico Didier Deschamps, che dovrà annunciare la prossima lista il 16 marzo. I Bleus dovranno infatti affrontare i Paesi Bassi il 24 marzo al ...

