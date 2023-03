Christillin: 'Inter, qualche dubbio sulla solidità finanziaria. Chissà che non resti a San Siro...' (Di domenica 5 marzo 2023) Intervenuta negli studi di 90° Minuto, la dirigente UEFA Evelina Christillin ha commentato così la questione relativa al nuovo stadio... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023)venuta negli studi di 90° Minuto, la dirigente UEFA Evelinaha commentato così la questione relativa al nuovo stadio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Christillin: 'Inter, qualche dubbio sulla solidità finanziaria. Chissà che non resti a San Siro...': Intervenuta ne… - saIva___ : RT @sportface2016: Stadio Milano, #Christillin: “Dubbi su solidità finanziaria dell’#Inter, chissà che non resti a #SanSiro” - Maldi___ : RT @sportface2016: Stadio Milano, #Christillin: “Dubbi su solidità finanziaria dell’#Inter, chissà che non resti a #SanSiro” - milanistapelato : RT @sportface2016: Stadio Milano, #Christillin: “Dubbi su solidità finanziaria dell’#Inter, chissà che non resti a #SanSiro” - sportface2016 : Stadio Milano, #Christillin: “Dubbi su solidità finanziaria dell’#Inter, chissà che non resti a #SanSiro” -