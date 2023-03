Chris Rock risponde a Will Smith nel suo show Netflix e asfalta lui e sua moglie

(Di domenica 5 marzo 2023) Un anno dopo l’incidente che ha fatto esplodere Internet,si scaglia contronel suo accalorato speciale di stand-up su: Selective Outrage. Questo fine settimananel suoha preso di mira tutto, dai Kardashian a Minnie Mouse. Come ci si aspettava,ha affrontato la polemica sullo schiaffo dell’Oscar, in cui ha risposto ae Jada Pinkettin un’accesa sfuriata che ha criticato tutto, dallo schiaffo in sé ai loro problemi familiari personali finiti sui tabloid. “Sapete tutti cosa mi è successo, essere stato picchiato da. Lo sanno tutti, lo sanno tutti, sì, è successo, sono stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _DAGOSPIA_ : CHRIS ROCK, CHE SI PRESE UNO SCHIAFFONE DA WILL SMITH SUL PALCO DEGLI OSCAR NEL 2022 TORNA A... - infoitcultura : Will Smith e lo schiaffo agli Oscar: Chris Rock rompe il silenzio dopo un anno - infoitcultura : «Dev'essere fiero della sua reazione»: Chris Rock elogiato da un illustre collega per lo schiaffo di Will Smith - infoitcultura : Chris Rock, il sospetto sui veri motivi del pugno di Will Smith agli Oscar: «Non l'ha fatto per la mia battuta» - infoitcultura : Chris Rock scherza su Will Smith nel suo show: 'Ho guardato Emancipation solo per vedere come le prendeva' -

La vendetta è un piatto che va servito freddo: alla fineha atteso di avere la piattaforma più grande del mondo, Netflix, per dire la sua sullo schiaffo che un anno fa Will Smith gli ha rifilato in diretta globale sul palco degli Oscar. Lo ...ha parlato di Will Smith nel suo nuovo comedy special, e non è sembrato essersi lasciato la storia dello schiaffo agli Oscar alle spalle. Ma almeno ha visto Emancipation ... Anche se non ...Per la prima volta,ha parlato apertamente di quanto successo durante gli Oscar ...

Chris Rock, il sospetto sui veri motivi del pugno di Will Smith agli Oscar: «Non l'ha fatto per la mia battuta» Open

A quasi un anno dallo schiaffo di Will Smith durante la premiazione degli Oscar 2022, Chris Rock è tornato sull’argomento, durante uno spettacolo dal vivo andato in onda su Netflix, il “Chris Rock: ...Durante il suo nuovo comedy show, Chris Rock ha rivelato il motivo per cui ha deciso di guardare l'ultimo film di Will Smith, Emancipation.