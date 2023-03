Chris Rock | il sospetto sui veri motivi del pugno di Will Smith agli Oscar | «Non l’ha fatto per la mia battuta»

(Di domenica 5 marzo 2023) A quasi un anno dal clamorosodila notte degli2022 a Los Angeles,rompe il silenzio e torna a parlare di quanto accaduto. Durante il: Selective Outrage, un nuovo format live che va in onda su Netflix ha detto – secondo quanto riferisce la Bbc – chepratica «l’indignazione selettiva» (facendo richiamo al titolo della live) e che ilavrebbe più a che fare con i conflitti relazioni tra lui e la moglie Jade Pinkett, più che con la sua. «Siamo stati tutti traditi, tutti qui dentro sono stati traditi, anche se nessuno di noi è mai stato intervistato dalla persona che ci ha tradito in televisione», ha detto. «Lei lo ha ...

Durante il suo nuovo comedy show, Chris Rock ha rivelato il motivo per cui ha deciso di guardare l'ultimo film di Will Smith, Emancipation.Il comico non vuole passare come vittima e spiega che i veri problemi sono nella relazione tra Smith e sua moglie ...