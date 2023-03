Chiellini segna in MLS e dedica il gol a Davide Astori (Di domenica 5 marzo 2023) Da ormai due stagioni, Giorgio Chiellini è sbarcato in America, per disputare la Major League Soccer con la maglia del Los Angeles FC. Da luglio a dicembre dello scorso anno, l’ex capitano della Nazionale italiana, vincitore dell’ultimo Europeo (da protagonista), ha raccolto ben 13 presenze nella compagine statunitense. Nella prima partita della nuova competizione invece, quella vinta per 3-2 contro Portland Timbers, il difensore toscano ha trovato il suo primo gol nel massimo campionato degli USA. “Davide è sempre nei miei pensieri” Al 24esimo del primo tempo infatti, Chiellini, ha aperto le danze siglando per la prima volta il proprio nome sul tabellino marcatori da quando gioca nella squadra di Los Angeles. L’espertissimo calciatore classe 84? non appena insaccato il pallone, ha voluto immediatamente ricordare ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Da ormai due stagioni, Giorgioè sbarcato in America, per disputare la Major League Soccer con la maglia del Los Angeles FC. Da luglio a dicembre dello scorso anno, l’ex capitano della Nazionale italiana, vincitore dell’ultimo Europeo (da protagonista), ha raccolto ben 13 presenze nella compagine statunitense. Nella prima partita della nuova competizione invece, quella vinta per 3-2 contro Portland Timbers, il difensore toscano ha trovato il suo primo gol nel massimo campionato degli USA. “è sempre nei miei pensieri” Al 24esimo del primo tempo infatti,, ha aperto le danze siglando per la prima volta il proprio nome sul tabellino marcatori da quando gioca nella squadra di Los Angeles. L’espertissimo calciatore classe 84? non appena insaccato il pallone, ha voluto immediatamente ricordare ...

