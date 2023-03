Chiellini | primo gol negli Usa con dedica ad Astori

(Di domenica 5 marzo 2023) Nel match d'esordio in campionato, l'ex Juventus va a segno ed esulta con il saluto militare, in onore del compianto difensore ...

Nel match d'esordio in campionato, l'ex Juventus va a segno ed esulta con il saluto militare, in onore del compianto difensore ...Le parole di Giorgiodopo il suogol in MLS: "La dedica è per Astori, è sempre nei miei pensieri" Giorgioieri sera ha segnato il suogol americano con la maglia di Los Angeles contro ...gol in Major League per Giorgioche da due stagioni veste la maglia del Los Angeles Fc e dedica per Davide Astori nel giorno del 5/o anniversario della sia scomparsa.ha ...

Chiellini, primo gol con i Los Angeles FC e dedica ad Astori Tuttosport

Fermo sotto la curva con il saluto militare, lo stesso che fece Vitor Hugo in Fiorentina-Benevento. Poi le braccia rivolte verso l'alto. Gli occhi visibilmente lucidi. Così Giorgio Chiellini ha ricord ...Protagonista della giornata di MLS con una rete e la dedica per Davide Astori, Giorgio Chiellini ha spiegato in conferenza: "L'ultimo gol che avevo segnato era stato nel 2019 ed era ...