Chiellini | la commovente dedica ad Astori dopo il primo gol in Mls

Giorgio Chiellini ha dedicato il suo primo gol con la maglia del Los Angeles FC a Davide Astori, ricordato ovviamente anche in Italia: al 13' di Fiorentina - Milan il gioco è stato interrotto per...

