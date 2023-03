Chiellini, gesto speciale per Astori dopo il primo gol in MLS – FOTO (Di domenica 5 marzo 2023) Un gol più che emozionante, il primo americano di Chiellini, con un grande momento di esordio con la maglia del Los Angeles dedicato a Davide Astori. Sancisce così l’inizio del nuovo percorso in MLS, il classe ’84, in occasione dell’anniversario della morte dell’amico. Un atto commovente, fatto dall’ex Juventus, che ha celebrato il suo capitano scomparso, con lo stesso gesto che aveva già visto protagonista Vitor Hugo in Fiorentina–Benevento. Chiellini in ricordo di Astori Chiellini dedica il suo gol ad Astori: l’emozionante gesto in suo ricordo Con un saluto militare sotto la curva passato indubbiamente alla storia, Chiellini ha così condiviso il sentito momento con il ricordo di ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 marzo 2023) Un gol più che emozionante, ilamericano di, con un grande momento di esordio con la maglia del Los Angeles dedicato a Davide. Sancisce così l’inizio del nuovo percorso in MLS, il classe ’84, in occasione dell’anniversario della morte dell’amico. Un atto commovente, fatto dall’ex Juventus, che ha celebrato il suo capitano scomparso, con lo stessoche aveva già visto protagonista Vitor Hugo in Fiorentina–Benevento.in ricordo didedica il suo gol ad: l’emozionantein suo ricordo Con un saluto militare sotto la curva passato indubbiamente alla storia,ha così condiviso il sentito momento con il ricordo di ...

