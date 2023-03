Chiara Ferragni: «Sono l'unica che si è innamorata di lui?», e confessa di non riuscire a staccarsi dalla tv (Di domenica 5 marzo 2023) Chiara Ferragni, dopo avere trascorso alcuni giorni a Parigi per la settimana della moda, è ritornata a Milano dove tra cene ed eventi, riesce anche a ritagliarsi dei momenti di relax, come ha... Leggi su leggo (Di domenica 5 marzo 2023), dopo avere trascorso alcuni giorni a Parigi per la settimana della moda, è ritornata a Milano dove tra cene ed eventi, riesce anche a ritagliarsi dei momenti di relax, come ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - noe_mi__ : RT @_hollandscurls: io non so se chiara ferragni si riferisse a mare fuori o al chiattillo chiara io lo so tu lo sai sei dalla parte corret… - LaEmmediMe : Ma solo a me piace Massimiliano Caiazzo? Cit. Chiara Ferragni #DomenicaIn - _beingaunicorn_ : RT @HuertDeAuteuil: Quando Chiara Ferragni ci farà vedere i panini col capocollo, then what? - youreaqt_ : RT @HuertDeAuteuil: Quando Chiara Ferragni ci farà vedere i panini col capocollo, then what? -