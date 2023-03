Chi era Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi (Di domenica 5 marzo 2023) ? Il grande attore pugliese era molto legato alla moglie, scomparsa pochi giorni fa a 85 anni e dopo una lunga malattia: era infatti affetta da Alzheimer. Da 60 anni Lucia era la compagna di vita di Lino Banfi. L’attore è ospite oggi di Domenica In, insieme alla figlia Rosanna. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, è stata proprio lei con un post sui social a dare l’annuncio della morte della madre. Lucia Lagrasta, questo il nome da nubile, in Zagaria, nasce nel 1938. È morta a febbraio 2023, a 85 anni. Per Lino Banfi si tratta di un grave lutto. Pochi giorni dopo l’attore ha perso un suo caro amico, Maurizio Costanzo. “Stanno morendo quasi tutti e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà fatto passare prima mia ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023) ? Il grande attore pugliese era molto legato alla, scomparsa pochi giorni fa a 85 anni e dopo una lunga malattia: era infatti affetta da Alzheimer. Da 60 anniera la compagna di vita di. L’attore è ospite oggi di Domenica In, insieme alla figlia Rosanna. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, è stata proprio lei con un post sui social a dare l’annuncio della morte della madre.Lagrasta, questo il nome da nubile, in, nasce nel 1938. È morta a febbraio 2023, a 85 anni. Persi tratta di un grave lutto. Pochi giorni dopo l’attore ha perso un suo caro amico, Maurizio Costanzo. “Stanno morendo quasi tutti e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà fatto passare prima mia ...

