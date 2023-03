Chi era Gianni Brezza, il marito di Loretta Goggi (Di domenica 5 marzo 2023) ? Si tratta di un grande ballerino, scomparso nel 2011, e legato per molti anni a Loretta Goggi. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella conduttrice, ospite oggi a Domenica In per presentare Benedetta primavera, lo show di Rai 1 con cui tornerà al varietà. Gianni Brezza è nato a Pola il 9 novembre del 1937 ed è stato un noto ballerino, coreografo, regista e attore. Il suo cognome originale era Brezach, italianizzato poi in Brezza. Gianni rimase sempre legato alla sua Istria, la sua terra natale, anche dopo il trasferimento in Italia come esule istriano. Brezza è diventato famoso per essere il primo ballerino negli spettacoli di varietà serali della Rai tra gli anni Sessanta e Settanta. Nato in Istria, la sua famiglia si trasferisce in Italia e viene ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023) ? Si tratta di un grande ballerino, scomparso nel 2011, e legato per molti anni a. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella conduttrice, ospite oggi a Domenica In per presentare Benedetta primavera, lo show di Rai 1 con cui tornerà al varietà.è nato a Pola il 9 novembre del 1937 ed è stato un noto ballerino, coreografo, regista e attore. Il suo cognome originale era Brezach, italianizzato poi inrimase sempre legato alla sua Istria, la sua terra natale, anche dopo il trasferimento in Italia come esule istriano.è diventato famoso per essere il primo ballerino negli spettacoli di varietà serali della Rai tra gli anni Sessanta e Settanta. Nato in Istria, la sua famiglia si trasferisce in Italia e viene ...

