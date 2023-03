Chi era Gianni Brezza, ex marito di Loretta Goggi? Come è morto? I due hanno avuto figli? (Di domenica 5 marzo 2023) Chi è stato Gianni Brezza, ex marito di Loretta Goggi e artefice delle sue fortune artistiche? I due hanno avuto figli? Scopriamo tutto sul ballerino scomparso nel 2011 e sulla relazione con l’artista capitolina Gianni Brezza, nato a Pola, città dell’attuale Croazia nonché storico capoluogo dell’Istria, terra irredenta tricolore, ma trasferitosi a La Spezia a causa dell’esodo istriano nel dopoguerra – ha iniziato la sua carriera quasi per caso Come attore non professionista nel film ‘Ragazzi della Marina’ nel 1958, diretto da Francesco De Robertis. Di fatto, Gianni Brezza (il cui cognome originario era Brezach) era un ragazzo della Marina: appassionato di mare, era ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 5 marzo 2023) Chi è stato, exdie artefice delle sue fortune artistiche? I due? Scopriamo tutto sul ballerino scomparso nel 2011 e sulla relazione con l’artista capitolina, nato a Pola, città dell’attuale Croazia nonché storico capoluogo dell’Istria, terra irredenta tricolore, ma trasferitosi a La Spezia a causa dell’esodo istriano nel dopoguerra – ha iniziato la sua carriera quasi per casoattore non professionista nel film ‘Ragazzi della Marina’ nel 1958, diretto da Francesco De Robertis. Di fatto,(il cui cognome originario era Brezach) era un ragazzo della Marina: appassionato di mare, era ...

