Chi è Raiz | storico cantante degli Almamegretta e di Mare Fuori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 marzo 2023) Gennaro Della Volpe, questo il vero nome di, è nato a Napoli il 22 aprile 1967 sotto il segno del Toro. Cresciuto con la grande passione per la musica, a 7 anni si trasferisce con la famiglia in provincia di Milano, per poi fare ritorno a Napoli all’età di 13 anni. Fin da piccolo appassionato di musica, cresce tra Napoli e Milano prima di lanciarsi nell’ambiente hip-hop. Negli anni Novanta diventa la voce del collettivo, con i quali registra sette album e diversi successi. Tra i loro lavori spicca l’album Sanacore, considerato uno dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stones. A partire dal 2001comincia a coltivare anche una carriera da artista solista, che lo porta a pubblicare quattro album in studio dai quali estrae i singoli Scegli me, Wop e Uno. Nel corso della sua carriera musicale ...