Chi è Andrea Zelletta? Età, lavoro, Natalia Paragoni, figlio, Instagram (Di domenica 5 marzo 2023) Andrea Zelletta è stato uno dei tronisti più seguiti di Uomini e Donne, amato dal grande pubblico che ha apprezzato il suo percorso. Ecco che cosa sappiamo su di lui. Non solo tronista del dating show condotto da Maria De Filippi, la fama di Zelletta è aumentata anche grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del GF Vip. Un percorso che lo ha fatto apprezzare dai telespettatori che lo hanno portato fino alla finalissima. Andiamo a scoprire qualche informazione e curiosità su di lui. InstagramAndrea Zelletta, chi è: età, biografia, peso, altezza, Instagram Nome e cognome: Andrea Zelletta Luogo di nascita: Taranto Data di nascita: 2 luglio 1993 Età: 29 anni Segno Zodiacale: Cancro Professione: Modello, ... Leggi su chenews (Di domenica 5 marzo 2023)è stato uno dei tronisti più seguiti di Uomini e Donne, amato dal grande pubblico che ha apprezzato il suo percorso. Ecco che cosa sappiamo su di lui. Non solo tronista del dating show condotto da Maria De Filippi, la fama diè aumentata anche grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del GF Vip. Un percorso che lo ha fatto apprezzare dai telespettatori che lo hanno portato fino alla finalissima. Andiamo a scoprire qualche informazione e curiosità su di lui., chi è: età, biografia, peso, altezza,Nome e cognome:Luogo di nascita: Taranto Data di nascita: 2 luglio 1993 Età: 29 anni Segno Zodiacale: Cancro Professione: Modello, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : 'Panzer' d'altri tempi da 195cm: possente e letale in area di rigore. Ecco chi è il 'Matador' Andrea #Compagno, il… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Andrea, Nikita, Micol, Davide, Oriana… - Stella645779741 : RT @FrancescaLomon7: Parlano della catena di salvataggio a chi salverebbero e sono furbi però pensano agli altri Andrea salva me non salvar… - alsimoste : RT @Mari_fa_65: Appello per chi sta votando Andrea e Davide date i voti a Anto e Niki potrebbe fare la differenza su sparta tanto loro non… - RenatoCuccu1 : RT @Mari_fa_65: Appello per chi sta votando Andrea e Davide date i voti a Anto e Niki potrebbe fare la differenza su sparta tanto loro non… -