Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 5 marzo 2023 (Di domenica 5 marzo 2023) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 5 marzo 2023, di Che tempo che fa 2022-2023? stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera, domenica 5 marzo, su Rai 3 di Che tempo Che Fa, saranno ospiti: Claudio Baglioni Elly Schlein Luca Mercalli Carlo Rovelli Roberto Burioni Sonia Tancredi Michele Serra Nino Frassica Frank Matano Herbert

