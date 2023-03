Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : 80 anni fa nascevano Lucio Dalla e Lucio Battisti, due cantautori della musica italiana che hanno fatto sognare int… - forumJuventus : ? Sospesa la squalifica a #Mourinho. La Procura Federale ha bisogno di tempo per approfondire il caso. L'allenatore… - SimoneGambino : Il giocatore del Milan che ha giocato il maggior numero di palloni nel primo tempo è... Maignan (35), che è anche s… - ernest5910 : RT @PiazzapulitaLA7: «Quando vedo che si fanno approdare le navi di soccorso al Nord in modo che si perda più tempo e che quindi si fanno s… - calzi_sara : RT @anto_at71: Quell intervento andava fatto molto tempo fa. Vi han fatto comodo situazioni al limite cavalcando l'onda. Questa censura qua… -

Al Gf Vip una delle coppiepiù fa discutere i fan del reality è sicuramente quella formata da Daniele Dal Moro e Oriana ... ma non riescono a stare tropposenza parlarsi o coccolarsi. Oggi, ...A una settimana dalla sua sorprendente elezione nelle primarie a segretaria del Pd, Elly Schlein esordisce in tv nella nuova veste. Ospite di Fabio Fazio afa , Schlein è tornata a parlare della strage dei migranti avvenuta sulle coste calabresi e delle responsabilità della catena dei soccorsi, a salire fino al ministro dell'Interno Matteo ...... in campo nonostante un problema al polpaccio nella rifinitura del mattino,questa sera non si ...consecutive di Perugia accorcia (15 - 19)ma coach Anastasi prova a chiudere il set in poco...

Che Tempo che fa, Elly Schlein a tutto campo nella prima intervista da Segretaria del Pd Today.it

Il comunicato stampa diffuso dalla Provincia di Trento informa che il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessore all’agricoltura e foreste, Giulia Zanotelli, stanno ...Riascolta Dantone: portare la magia del barocco al di fuori degli spazi convenzionali di Musica maestro. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.