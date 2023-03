“Che botta”. Antonella Clerici, brutto risveglio per lei: la notizia arrivata poco fa (Di domenica 5 marzo 2023) Come sono andati gli ascolti tv di sabato 4 marzo? Per quanto riguarda il prime time c’era l’atteso ritorno di C’è Posta per Te dopo la sospensione dovuta alla morte del marito di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo. La conduttrice ha voluto leggere un messaggio prima della puntata: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”. Ma, attenzione, perché su Rai 1 c’è stato l’esordio altrettanto atteso di “The Voice Kids”, lo show condotto da Antonella Clerici con protagonisti i bambini. Ebbene la sfida ha avuto un solo, netto, vincitore, che tra poco vi sveleremo. In particolare nel programma trasmesso da Rai1 ha stupito tutti la 12enne Lorenda ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Come sono andati gli ascolti tv di sabato 4 marzo? Per quanto riguarda il prime time c’era l’atteso ritorno di C’è Posta per Te dopo la sospensione dovuta alla morte del marito di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo. La conduttrice ha voluto leggere un messaggio prima della puntata: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”. Ma, attenzione, perché su Rai 1 c’è stato l’esordio altrettanto atteso di “The Voice Kids”, lo show condotto dacon protagonisti i bambini. Ebbene la sfida ha avuto un solo, netto, vincitore, che travi sveleremo. In particolare nel programma trasmesso da Rai1 ha stupito tutti la 12enne Lorenda ...

