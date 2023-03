Champions, come vedere Chelsea-Dortmund e Benfica-Brugge (Di domenica 5 marzo 2023) È tempo di verdetti in Champions League con il via alle partite di ritorno degli ottavi, a cominciare da Chelsea-Borussia Dortmund e Benfica-Club Brugge di nuovo in campo martedì sera. I Blues sono in cerca di riscatto in casa contro i tedeschi, mentre i lusitani vogliono confermare il 2-0 ottenuto in Belgio. Ecco come vedere le gare in streaming e in TV. : le partite Il Chelsea parte dalla sconfitta per 1-0 dell’andata rimediata a Dortmund. Nonostante le tante occasioni create nella gara di andata gli inglesi non sono riusciti a superare il portiere Gregor Kobel e sono stati bucati da un gol memorabile “coast-to-coast” del giovanissimo talento Adeyemi. La squadra londinese può però puntare su una statistica favorevole: in otto delle ... Leggi su quifinanza (Di domenica 5 marzo 2023) È tempo di verdetti inLeague con il via alle partite di ritorno degli ottavi, a cominciare da-Borussia-Clubdi nuovo in campo martedì sera. I Blues sono in cerca di riscatto in casa contro i tedeschi, mentre i lusitani vogliono confermare il 2-0 ottenuto in Belgio. Eccole gare in streaming e in TV. : le partite Ilparte dalla sconfitta per 1-0 dell’andata rimediata a. Nonostante le tante occasioni create nella gara di andata gli inglesi non sono riusciti a superare il portiere Gregor Kobel e sono stati bucati da un gol memorabile “coast-to-coast” del giovanissimo talento Adeyemi. La squadra londinese può però puntare su una statistica favorevole: in otto delle ...

