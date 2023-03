Challenger Pune 2023 | Luca Nardi deve arrendersi a Max Purcell nella Finale in India

(Di domenica 5 marzo 2023) Niente da fare. Fatte le debite proporzioni, c’è un altro giocatore oltre a Daniil Medvedev che in questo momento è molto difficile da battere in ambito tennistico. Il riferimento è a Maxchedeldi, in, ha sconfittocon il punteggio di 6-2 6-3. Per il classe ’98 aussie si tratta del terzo titoloconsecutivo e della 15ma vittoria di fila nei singoli incontri. L’ultimo ko è datato 30 gennaio, contro il connazionale Marc Polmans negli ottavi deldi Burnie (Australia). Un’affermazione netta dial cospetto di unche conferma di avere, ora come ora, dei limiti alla risposta importanti e troppa ...

Il Next Gen pesarese si è arreso per 6 - 2 6 - 3 al rivale australiano Max Purcell (INDIA) - Niente da fare per Luca Nardi nella finale del "Metropolitan Region", Atp dotato di un montepremi di 130.000 dollari che si è disputato sui campi in cemento della metropoli indiana. Il 19enne tennista pesarese, n.151 del ranking.

PUNE - Luca Nardi esce sconfitto (6-2, 6-3) nella finale al Challenger di Pune in India da 130mila dollari. Il tennista pesarese scuola Baratoff, 19 anni, n.151 del ranking.