Cecilia Rodriguez | la dolce dedica per il compleanno di mamma Veronica | ' Sei una super amica'

(Di domenica 5 marzo 2023) 'Buonalla donna più forte che ho visto nella mia vita, alla donna che c'è sempre per tutti, moglie,, nonna, ma soprattutto una. Ti amo'. Le parole al miele di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laura_pampers : @PattyG25668858 @Lorellab60 mi sa che lui aveva dei pregiudizi dettati dal fatto che faceva parte della famiglia Ro… - Ale74226567 : Chi ha avuto sempre ragione su di lui? Sole Jere Rodriguez Cecilia Rodriguez Ignazio Cristina Porta Potrei continu… - sonoingenua_ : Ma in che senso Antonella ha avuto un flirt con Ignazio Moser? Hshshdjsj La famiglia Rodriguez sempre presente ??… - Carlottab87 : E Cecilia Rodriguez… mannaggia Anto!! mannaggia ?? #gfvip #oriele #Gfvip - Giornaleditalia : AKEP lancia una capsule collection con Cecilia Rodriguez durante la Milano Fashion Week -

Le parole al miele diper la madre Veronica commuovono i fan. La madre di Belen, Cechu e Jeremias ha compiuto 60 anni e, per l'occasione, è stata organizzata una festa in suo onore. ...Alla festa c'erano tutti i membri della famiglia allargata, compreso Ignazio Moser, promesso sposo di, sorella più piccola di Belen. Al tavolo, di fianco a Belen, è apparso proprio ...All'evento c'erano tutti: da Ignazio Moser, il compagno della sorella di Belen ,, a Debora Togni, la fidanzata del fratello Jeremias. Stefano invece non era presente. Potrebbe ...

Cecilia Rodriguez, l'enorme macchia nera sulla sua gamba: ecco ... PASSIONEtecnologica.IT

Ti amo Veronica». Le parole al miele di Cecilia Rodriguez per la madre Veronica commuovono i fan. La madre di Belen, Cechu e Jeremias ha compiuto 60 anni e, per l'occasione, è stata organizzata una ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. Le voci di crisi degli ultimi giorni sono state spazzate via da una foto che lascia poco spazio ai dubbi. Da tempo sui social la showgirl e ...