C'è Posta per Te, Tiziano Ferro commosso per Federica e Antonella: "Sono papà da poco, prenderò spunto dal vostro" (Di domenica 5 marzo 2023) C'è Posta per Te, Tiziano Ferro commosso per Federica e Antonella Tra gli ospiti di ieri sera, 4 marzo, a C'è Posta per Te c'era anche Tiziano Ferro. Il cantante è stato chiamato da Massimo, che voleva fare una sorpresa alle figlie Federica e Antonella, che lo scorso marzo hanno perso la madre Lucrezia per via di una lunga malattia. Massimo ha voluto sfruttare l'opportunità di C'è Posta per te per scrivere una lettera alle figlie, dicendo quando vuole bene a ognuna di loro e scusandosi per non essere stato sempre presente, in particolare durante il periodo della malattia della madre: "Avrei dovuto essere molto più presente per voi, soprattutto nel periodo della malattia di mamma, con ...

