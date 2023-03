C’è Posta per Te: Pubblico Sconvolto e Senza Parole! (Di domenica 5 marzo 2023) Il Pubblico di c’è Posta per te è rimasto Sconvolto per la storia di Alessio, Roberta e David. Dopo la messa in onda sono piovute critiche per il comportamento del figlio nei confronti della madre. Ecco cosa è successo. #mariadefilippi #cePostaperte Una storia che ha Sconvolto il Pubblico di C’è Posta per Te: Roberta, madre di Alessio, ha chiamato il programma di Maria De Filippi per cercare di ricucire i rapporti con il figlio dopo oltre tre anni di lontananza. La situazione è precipitata quando Roberta è rimasta incinta del suo compagno David, 17 anni più giovane di lei. Alessio, infatti, non ha mai accettato la relazione della madre e le ha chiesto di abortire. “Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile. Ho ricevuto solo insulti e parolacce”, ha dichiarato ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 5 marzo 2023) Ildi c’èper te è rimastoper la storia di Alessio, Roberta e David. Dopo la messa in onda sono piovute critiche per il comportamento del figlio nei confronti della madre. Ecco cosa è successo. #mariadefilippi #ceperte Una storia che haildi C’èper Te: Roberta, madre di Alessio, ha chiamato il programma di Maria De Filippi per cercare di ricucire i rapporti con il figlio dopo oltre tre anni di lontananza. La situazione è precipitata quando Roberta è rimasta incinta del suo compagno David, 17 anni più giovane di lei. Alessio, infatti, non ha mai accettato la relazione della madre e le ha chiesto di abortire. “Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile. Ho ricevuto solo insulti e parolacce”, ha dichiarato ...

