C'è posta per te: Maria De Filippi ringrazia il suo pubblico (Di domenica 5 marzo 2023) C'è posta per te, il seguitissimo people show di Canale 5, è ritornato in tv dopo la settimana di pausa a seguito del cambio dei palinsesti Mediaset per commemorare la morte di Maurizio Costanzo. È stata la prima volta che si è rivista in televisione Maria De Filippi, moglie di Costanzo, anche se il programma è stato registrato prima del tragico evento. Maria De Filippi ringrazia l'affetto del suo pubblico Come noto, la morte di Maurizio Costanzo ha suscitato grande tristezza in tutta Italia tanto che i suoi funerali, trasmessi in diretta TV, sono stati seguiti da oltre 6,5 milioni di telespettatori. Tantissimi anche i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia, in particolare per sua moglie Maria De Filippi. Proprio Queen ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 5 marzo 2023) C'èper te, il seguitissimo people show di Canale 5, è ritornato in tv dopo la settimana di pausa a seguito del cambio dei palinsesti Mediaset per commemorare la morte di Maurizio Costanzo. È stata la prima volta che si è rivista in televisioneDe, moglie di Costanzo, anche se il programma è stato registrato prima del tragico evento.Del'affetto del suoCome noto, la morte di Maurizio Costanzo ha suscitato grande tristezza in tutta Italia tanto che i suoi funerali, trasmessi in diretta TV, sono stati seguiti da oltre 6,5 milioni di telespettatori. Tantissimi anche i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia, in particolare per sua moglieDe. Proprio Queen ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - WittyTV : Lettere fatte di mille sogni! ? Nel backstage dell’ottava puntata di #CePostaPerTe Tiziano Ferro ci ha raccontato d… - fanpage : Un toccante inizio quello di stasera a 'C'è Posta Per Te'. - Lu_BrBa : RT @spighissimo: Minacce, insulti per questo tweet ma vediamo nel dettaglio: 1) E' andata a Crotone? No 2) E' andata anche per togliere l'e… - rafelez : RT @Moonlightshad1: 'La seconda Ester è Ester Viola, collaboratrice del Foglio e altre testate per cui cura la posta del cuore, che a caldo… -